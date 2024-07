V Sodnem stolpu razstava vezenin po motivih Saše Bezjak

Maribor, 6. julija - V Sodnem stolpu na mariborskem Lentu bodo drevi odprli razstavo radgonske akademske slikarke in kiparke Saše Bezjak z naslovom Igla v senu. Umetnica je v sklopu projekta Empact ustvarila serijo 21 avtorskih risb na tekstilu, ki so nastale po navdihu fotografij Terezije Mostler, ene prvih slovenskih fotografinj, ki je živela in delala na Tratah.