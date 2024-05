V Mariboru deveta edicija Trienala umetnost in okolje

Maribor, 17. maja - V Mariboru se danes začenja deveta edicija Trienala umetnost in okolje EKO. Tokrat so za prizorišče izbrali modernistično vilo v središču mesta, kjer je bil nekoč sanatorij. Z razstavo Oči v skali dajejo moč primarnemu čustvu strahu, da nas po navedbah UGM prebudi iz otopelosti do opozoril znanosti, za katere se zdi, kakor da so odpovedala.