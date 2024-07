Koalicija vložila novelo zakona o varstvu javnega reda in miru za prepoved poveličevanja nacizma in fašizma

Ljubljana, 11. julija - Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so danes v parlamentarno proceduro vložile predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanja nacizma in fašizma. V Levici pa se zavzemajo, da bi se hujše oblike spodbujanja oziroma poveličevanja nacizma in fašizma opredelilo tudi kot kaznivo dejanje.