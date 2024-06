Svoboda nad poveličevanje nacizma in fašizma z novelo zakona o varstvu javnega reda in miru

Ljubljana, 18. junija - Svoboda je v koalicijsko usklajevanje posredovala predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, s katero prepovedujejo poveličevanje nacizma in fašizma ter tovrstnih organizacij iz časa druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju. To bo glede na predlog novele obravnavano kot prekršek, ki se kaznuje z globo od 1000 do 2500 evrov.