V središču Ljubljane shod pripadnikov t. i. "Slovenske obrambne straže"

Ljubljana, 7. junija - V središču Ljubljane se je zvečer zbrala skupina zamaskiranih, v večini moških, šlo naj bi za pripadnike skupine, ki se je poimenovala Slovenska obrambna straža. Skandirali so protimigrantske parole, zagorele so tudi bakle. Shod je zaradi zagotavljanja javnega reda in miru spremljalo večje število policistov, so za STA sporočili iz PU Ljubljana.