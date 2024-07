Slovenec, ki je z dronom ogrožal gašenje požara na Murterju, na prostosti

Šibenik, 11. julija - Občinsko državno tožilstvo v Šibeniku je na prostost spustilo 48-letnega Slovenca in 33-letnega Hrvata, ki sta osumljena ogrožanja gašenja požara na dalmatinskem otoku Murter. Grozi jima do pet let zapora, je v sredo zvečer poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.