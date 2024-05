Celjski policisti odvzeli prostost osumljencu požigov

Celje, 16. maja - Celjski policisti so prejšnji teden odvzeli prostost 38-letnemu Celjanu, osumljenemu, da je v zadnjem letu storil več kaznivih dejanj, povezanih s požigi. Osumljenega so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Celje.