Policija osumljencu tatvin goriva odvzela prostost

Ljubljana, 4. julija - Ljubljanski policisti so odvzeli prostost 41-letnemu državljanu Slovenije, ki je osumljen številnih tatvin goriva na bencinskih servisih. Med marcem in junijem naj bi z avtom z ukradenimi registrskimi tablicami kradel gorivo na bencinskih servisih v Ljubljani in okolici. S tem je povzročil za več kot 17.000 evrov gmotne škode.