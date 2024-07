Nato na vrhu v ZDA z novimi, tudi finančnimi zavezami glede pomoči Ukrajini

pišeta Robi Poredoš in Blaž Mohorčič

Washington, 11. julija - Voditelji članic Nata so se v sredo na vrhu v ZDA zavezali, da bodo prihodnje leto Kijevu namenili za najmanj 40 milijard evrov vojaške pomoči, usklajevanje katere prevzema Nato. Ukrajini so zagotovili še, da je njena pot v zavezništvo nepovratna. Kitajsko pa so obtožili, da je ključna pri omogočanju ruske agresije na Ukrajino.