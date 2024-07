Članice Nata bodo prihodnje leto Ukrajini namenile za 40 milijard evrov vojaške pomoči

Washington, 10. julija - Voditelji držav članic zveze Nato so se danes na vrhu v Washingtonu zavezali, da bodo v prihodnjem letu Ukrajini namenili za najmanj 40 milijard evrov vojaške pomoči. Obenem so ustanovili Natovo poveljstvo za usklajevanje vojaške pomoči Kijevu, zagotovili pa so tudi, da je pot Ukrajine v zavezništvo nepovratna.