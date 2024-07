Kitajska po mnenju Nata ključna pri omogočanju ruske agresije na Ukrajino

Washington, 10. julija - Kitajska je postala ključna pri omogočanju ruske agresije na Ukrajino, so na vrhu v Washingtonu v skupni izjavi zapisali voditelji držav članic Nata. Peking so pozvali, naj preneha z vso materialno in politično podporo Rusiji ter ga posvarili pred posledicami za njegov ugled in interese.