Pregled - svet, 10. 7. (sreda)

WASHINGTON - Voditelji članic Nata so se zbrali na vrhu zavezništva v Washingtonu, ki ga je generalni sekretar Jens Stoltenberg označil za zgodovinskega. Obeležujejo 75. obletnico ustanovitve Nata, hkrati pa bodo sprejemali tudi pomembne odločitve za prihodnost. Članice naj bi se medtem že dogovorile o besedilu sklepne izjave, ki med drugim navaja, da je pot do članstva Ukrajine v Natu nepovratna. Državni sekretar ZDA Antony Blinken je ob tem potrdil, da so stekle dobave vojaških letal F-16 za Ukrajino. Predsednik Volodimir Zelenski je potezo pozdravil, vendar dejal, da bodo potrebovali še več letal in sistemov zračne obrambe.

GAZA - Mesto Gaza na severu palestinske enklave je znova prizorišče prisilnega razseljevanja civilnega prebivalstva. Potem ko je iz razdejanega mesta spričo izraelskih evakuacijskih odredb in spopadov v zadnjih dneh bežalo veliko število ljudi, je izraelska vojska zdaj vse Palestince pozvala k umiku proti jugu. Po štirih napadih na šole v štirih dneh so izraelske sile v Gazi ponoči ciljale še poslopje agencije ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA). Izraelska vojska je znova obstreljevala tudi Libanon, kjer je ubila štiri osebe, potem ko je gibanje Hezbolah v napadu v torek ubilo dva Izraelca na zasedeni sirski Golanski planoti.

PARIZ/BERLIN/AMAN - Francija in Nemčija sta obsodili nedavne izraelske napade na šole v Gazi in jih označili za nesprejemljive. Vodja agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini je medtem sporočil, da so izraelske sile v devetih mesecih vojne v Gazi napadle že večino šol pod okriljem agencije. Kot je še zapisal, so se šole iz varnih krajev za otroke spremenile v prenatrpana zavetišča, pogosto pa končajo kot kraj smrti in bede.

BRUSELJ - Kandidatka za predsednico prihodnje Evropske komisije Ursula von der Leyen pred glasovanjem, predvidenim za prihodnji četrtek, išče podporo pri političnih skupinah v Evropskem parlamentu. Med drugim se je sestala s socialisti, Zelenimi in liberalci. Zeleni, ki trenutno niso del neformalne koalicije na ravni EU, naj bi bili v novem mandatu pripravljeni sodelovati v proevropski demokratični koaliciji. Kot je po pogovorih dejala vodja liberalcev Valerie Hayer, so pogovori o proevropski koaliciji v ključni fazi. Von der Leyen naj bi jim obljubila, da ne načrtuje strukturiranega sodelovanja s skrajno desno ECR.

BRUSELJ - Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je s strankami iz osmih držav članic EU ustanovila novo politično skupino v Evropskem parlamentu z imenom Evropa suverenih narodov. Skupino tvori 25 poslancev, pri čemer jih je 14 iz AfD. Po tri poslance bosta prispevali bolgarska stranka Preporod in poljska Konfederacija, po enega pa stranke Ponovno zavzetje iz Francije, Zveza ljudstva in pravičnosti iz Litve, Republika iz Slovaške, Svoboda in direktna demokracija (SPD) iz Češke in gibanje Naša domovina iz Madžarske. V igri za članstvo v skupini naj bi bila še vedno tudi španska stranka Konec zabave.

DUNAJ - Indijski premier Narendra Modi je med obiskom na Dunaju znova poudaril svojo pripravljenost, da nudi diplomatsko podporo za končanje vojne v Ukrajini. Skupaj z gostiteljem, avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem, sta se pogovarjala o procesu za iskanje rešitve za trajni mir v Ukrajini in izrazila pripravljenost pomagati. Druga pomembnejša tema voditeljev Avstrije in Indije je bilo gospodarsko sodelovanje, ki naj bi ga državi okrepili.

PARIZ - V francoskem parlamentu se je prvič sestala poslanska skupina skrajno desnega Nacionalnega zbora (RN), ki jo bo tudi v novem sklicu vodila Marine Le Pen. Poslanci več drugih strank so se prvič sešli že v torek. Znotraj levega zavezništva, prepričani, da bi morali oni oblikovati novo vlado, pa nadaljujejo iskanje kandidata za premierja. Eden od favoritov naj bi bil vodja socialistov Oliver Faure. Do nadaljnjega bo sicer na položaju ostala vlada premierja Gabriela Attala.

BRUSELJ - Pet belgijskih strank se je strinjalo, da bodo začele uradne koalicijske pogovore pod vodstvom vodje flamske desne stranke N-VA in trenutnega župana Antwerpna Barta de Weverja. Predvidoma 24. julija bo moral De Wever o napredku pogajanj seznaniti belgijskega kralja Philippa. Največji izziv pogajanj naj bi bila sicer socialdemokratska stranka Vooruit, ki naj bi jo bilo kot edino bolj levo usmerjeno stranko težko prepričati, da se pridruži vladi.

NEW YORK - Bivša predsednica spodnjega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi, vplivna demokratka in dolgoletna zaveznica predsednika ZDA Joeja Bidna, ga je pozvala, naj hitro sprejme dokončno odločitev o vnovični kandidaturi, saj se čas izteka. Ob tem pa je izpostavila, da je odločitev njegova. Ugotovitvi novinarja, da je predsednik že jasno povedal, da ostaja kandidat, pa se je izognila. 81-letni Biden se po neuspešnem soočenju z republikanskim protikandidatom Donaldom Trumpom konec junija otepa pozivov dela javnosti in demokratske stranke k odstopu od kandidature.

WASHINGTON/ODESA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal obnovo pediatrične bolnišnice v Kijevu, ki jo je ta teden huje poškodovala ruska raketa. Obljubil je tudi pomoč vsem družinam ranjenih in ubitih v napadu. Po zadnjih podatkih so ruski napadi na Ukrajino v ponedeljek skupno terjali najmanj 43 smrtnih žrtev, v današnjih napadih na jugu Ukrajine pa so umrli še trije ljudje.

VARŠAVA/BREST - Poljski program utrditve meja z Belorusijo in Rusijo postaja vseevropski projekt, je povedal namestnik poljskega obrambnega ministra Cezary Tomczyk. Poljska se je zavezala, da bo z avgustom bistveno okrepila vojaško prisotnost na omenjenih mejah, ki so hkrati zunanje meje EU in zveze Nato. Nedaleč od belorusko-poljske meje, v kraju Brest, medtem ravno v teh dneh potekajo skupne vojaške vaje oboroženih sil Belorusije in Kitajske.

BRUSELJ - Evropska unija je na prošnjo Albanije, ki so jo v torek prizadeli hudi požari, iz Grčije v severno sosedo napotila štiri gasilska letala. Sestavili so tudi posebno gasilno floto rescEU s štirimi helikopterji in 28 letali, nameščenimi v desetih državah članicah EU. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je povedal, da bo EU Albaniji nudila dodatno pomoč, če jo bodo potrebovali. Gozdni požari v južni Albaniji so se sicer ponoči delno umirili.

KIJEV - Ukrajina poziva svoje državljane v tujini, da se pridružijo boju proti ruski agresiji. S tem namenom sta Ukrajina in Poljska, ki gosti največje število Ukrajincev zunaj domovine, sklenili dogovor o oblikovanju posebne prostovoljske legije. Ukrajinska vojska upa, da bo na ta način vsaj nekoliko olajšala svoje težave s pomanjkanjem mož na fronti. Visoko število žrtev in dejstvo, da konca vojne ni na vidiku, marsikaterega Ukrajinca odvrača od vpoklica.

TRST - Na železniški postaji v Trstu je italijanska policija pred obiskom papeža Frančiška minuli konec tedna našla kovček s pištolo, kar je sprožilo obsežno preiskavo in dodatne varnostne ukrepe ob visokem obisku. Zaenkrat še preiskujejo, ali obstaja povezava med najdbo in obiskom papeža Frančiška. Pri preiskavi, ki so jo razširili tudi na tujino, pomagajo strokovnjaki s področja boja proti terorizmu.

ZAGREB - Hrvaško je dosegel vrhunec vročinskega vala, ki bo po napovedih vremenoslovcev vztrajal do konca tedna. Rdeče vremensko opozorilo zaradi izjemno visokih temperatur je veljalo za skoraj vse dele države. Čez dan je temperatura zraka ponekod dosegla 37 stopinj Celzija, vročina na jadranski obali in v prestolnici pa ne bo popustila niti zvečer. Z nevarno vročino se spopadajo tudi na jugu Bosne in Hercegovine ter v Srbiji.

ŠIBENIK - Hrvaška policija je zaradi ogrožanja gašenja požara na dalmatinskem otoku Murter priprla 48-letnega slovenskega državljana. Sumijo ga, da je minuli petek upravljal dron ravno nad območjem, kjer so pristojne službe gasile požar. Zaradi istega kaznivega dejanja je policija vložila kazensko ovadbo še proti enemu hrvaškemu državljanu.

BRASOV - V romunskem delu Karpatov je v torek po napadu medveda umrla 19-letna pohodnica. Kot je poročal očividec, ki je poklical reševalce, je medved mlado žensko napadel med pohodom v naravnem parku Bucegi južno od mesta Brasov. Zver so po prihodu reševalcev in policije ustrelili, saj je napadla tudi njih.