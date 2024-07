Pregled - šport, 10. 7. (sreda)

DORTMUND - Nogometna reprezentanca Anglije je drugi finalist evropskega prvenstva v Nemčiji. V današnjem drugem polfinalu v Dortmundu je premagala Nizozemsko z 2:1 (1:1). Odločilni gol za Anglijo je v zadnji minuti rednega dela zadel Ollie Watkins. V finalu se bo Anglija v nedeljo ob 21. uri merila s Španijo, ki je v torek prav tako z 2:1 premagala Francijo. Nizozemsko je danes v vodstvo popeljal Xavi Simons v sedmi minuti, izenačil je Harry Kane v 18. z enajstmetrovke, odločilni gol je nekaj minut po prihodu na zelenico dosegel rezervist Watkins.

ORLEANS - Danski kolesarski as Jonas Vingegaard je zmagovalec 11. etape dirke po Franciji. Na zelo zahtevni trasi od Evaux-les-Bainsa do Le Liorana je Danec po 211 km v sprintu slavil za nekaj centimetrov pred slovenskim zvezdnikom Tadejem Pogačarjem. Primož Roglič je bil po padcu nekaj kilometrov pred ciljem četrti. Pogačar je v skupnem seštevku pred najbližjim zasledovalcem povišal prednost. Belgijec Remco Evenepoel zdaj namreč zaostaja 1:06 minute, Vingegaard pa je tretji z 1:14 minute zaostanka. Roglič je v etapi izgubil 55 sekund in zdaj za rojakom zaostaja 2:45 minute.

TALLINN - Nogometaši Celja so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Tallinnu premagali Floro s 5:0. Za Celje so zadeli Aljoša Matko, Damjan Vuklišević, Mark Zabukovnik, Rolando Aarons in Tamar Sveztlin. Povratna tekma bo 16. julija v Celju.

Izhodišče za povratni obračun je tako odlično, v primeru preboja v 2. kvalifikacijski krog slovenskega predstavnika tam čaka boljši iz dvoboja med Slovanom iz Bratislave Kenana Bajrića in makedonsko Strugo. Poraženec pa bo nadaljeval v konferenčni ligi.

WIMBLEDON - Italijan Lorenzo Musetti je zadnji polfinalist teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu. V zadnjem četrtfinalu je po petih nizih premagal Američana Taylorja Fritza. Že pred tem je napredoval srbski zvezdnik Novak Đoković, ki se je v polfinale uvrstil brez boja, Avstralec Alex de Minaur je dvoboj predal zaradi poškodbe. Prvi polfinalni par sestavljata tretji nosilec Španec Carlos Alcaraz in petopostavljeni Rus Danil Medvedjev. V ženski konkurenci sta danes napredovali Kazahstanka Jelena Ribakina in Čehinja Barbora Krejčikova. V današnjih četrtfinalnih dvobojih je Ribakina premagala Ukrajinko Elino Svitolino, Čehinja je bila boljša od Latvijke Jelene Ostapenko. Prvi polfinalni par je tako Ribakina - Krejčikova, za drugo vozovnico v finale pa se bosta borili Hrvatica Donna Vekić in sedmopostavljena Italijanka Jasmine Paolini.

MANCHESTER - Najboljše spidvejske ekipe ta teden nastopajo na ekipnem svetovnem prvenstvu oziroma pokalu narodov v Manchestru. V polfinalu je danes nastopila tudi Slovenija, ki pa je ostala brez finalne vozovnice. Veliki finale s sedmimi najboljšimi ekipami bo na vrsti v soboto, poleg gostiteljev Britancev bodo nastopili še Poljaki, Švedi, Nemci, Danci, Avstralci in Latvijci.

CELJE - Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Celju nastope v skupinskem delu začela z zmago proti Izraelu s 33:31 (17:13). Slovenci so si zmago priborili v zadnjih minutah dvoboja. V petek ob 19. uri bo Slovenija v drugem krogu skupine E igrala proti Italiji.

LJUBLJANA - Znana je slovenska reprezentanca, ki bo nastopila na paraolimpijskih igrah v Parizu 2024. V njej so odbojkarice, dva lokostrelca ter po en atlet in strelec. Skupno bo v Parizu nastopilo 14 slovenskih športnikov. V celotni odpravi Slovenije, ki jo bo v Parizu vodil Boro Štrumbelj, pa je skupno še 15 trenerjev, pomočnikov, fizioterapevtov, zdravnikov in drugih spremljevalcev. Paraolimpijske igre se bodo v Parizu začele 28. avgusta, končale se bodo 8. septembra.

BERLIN - Nemški nogometni reprezentant Thomas Müller je končal reprezentančno kariero, je poročal nemški časnik Bild. Štiriintridesetletni Müller, ki je z nemško vrsto leta 2014 postal svetovni prvak, je na letošnjem evropskem prvenstvu z Nemčijo izpadel v četrtfinalu proti Španiji. Müller je prvi reprezentančni nastop vpisal marca 2010, odtlej pa skupno zbral 131 tekem v državnem dresu. S tem je drugi na večni lestvici v nemški vrsti za Lotharjem Matthäusom (150) in Miroslavom Klosejem (137).

NEW JERSEY - Svetovni nogometni prvaki Argentinci so prvi finalisti matičnega celinskega prvenstva. V polfinalu tekmovanja Copa America so na MetLife Stadium v New Jerseyju z 2:0 premagali Kanado, sicer gostjo tega južnoameriškega prvenstva. Zadetka sta dosegla Julian Alvarez in Lionel Messi. Argentina se bo v finalu tokrat pomerila z boljšim iz drugega polfinala med Urugvajem in Kolumbijo. Ta bo na sporedu v četrtek ob 2. uri po slovenskem času.