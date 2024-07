Vlada in sindikati javnega sektorja na krovnih pogajanjih predvidoma še zadnjič pred dopusti

Ljubljana, 11. julija - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo popoldne, predvidoma še zadnjič pred poletnimi dopusti, sešli na krovnih pogajanjih o plačni reformi in odpravi plačnih nesorazmerij. Danes bo tako jasno, kako daleč so v zadnjih dneh pripeljali pogajanja. A je del sindikatov v sredo že sporočil, da ostajajo nezadovoljni.