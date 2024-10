Vlada in sindikati parafirali kolektivno pogodbo za javni sektor

Ljubljana, 22. oktobra - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes parafirali kolektivno pogodbo za javni sektor, podpis je predviden v prvi polovici novembra skupaj s krovnim dogovorom in kolektivnimi pogodbami dejavnosti. So pa podpisali tudi dogovor o korakih za razveljavitev novega plačnega zakona, če do 15. novembra ne bodo sprejeti vsi dokumenti.