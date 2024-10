Po mnenju koalicije novi plačni zakon v javnem sektorju izboljšuje sistem, SDS opozarja na pripombe sindikatov in občin

Ljubljana, 24. oktobra - Predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki ga DZ obravnava na izredni seji, po mnenju koalicijskih poslancev izboljšuje sistem, ki je poln anomalij. Kot dosežek so izpostavili predvsem odpravo plač pod višino minimalne plače. V opozicijski SDS pa so opozorili na številne pripombe, ki prihajajo iz sindikatov in občin.