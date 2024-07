Lanska neurja v kmetijstvu povzročila za 88 milijonov evrov škode

Ljubljana, 10. julija - Lanska pozeba, neurja s točo in poplave so na kmetijskih pridelkih povzročila za 88,3 milijona evrov škode, je ob današnji potrditvi programa odprave posledic škode v kmetijstvu sporočila vlada. Prav tako je sprejela program odprave posledic škode po avgustovskih poplavah v gospodarskih društvih in ustanovah.