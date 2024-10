Občina Šentrupert v obnovo petih odsekov cest

Šentrupert, 7. oktobra - Občina Šentrupert letos obnavlja dele občinskega cestnega omrežja, na katerih je bila sanacija nujna zaradi poplavljanja vozišča, plazov in zelo slabega stanja vozišča. Do konca leta bodo obnovili pet odsekov občinskih cest, za kar bodo namenili 100.000 evrov, so danes sporočili z občine.