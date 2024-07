Kara-Murza po sprejetju v zaporniško bolnišnico v stabilnem stanju

Moskva, 10. julija - Stanje ruskega opozicijskega politika in vidnega kritika Kremlja Vladimirja Kara-Murze, ki v zaporu v Sibiriji prestaja 25-letno zaporno kazen, je razmeroma stabilno, so danes sporočili njegovi odvetniki. Kara-Murzo so v bolnišnico sprejeli prejšnji teden, njegovim odvetnikom in družini pa več dni niso dovolili obiskov.