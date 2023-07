Rusija zavrnila pritožbo opozicijskega politika Kara-Murze

Moskva, 31. julija - Sodišče v Moskvi je danes zavrnilo pritožbo ruskega opozicijskega politika in vidnega kritika Kremlja Vladimirja Kara-Murze, ki je obsojen na 25 let zapora zaradi kritik vojne v Ukrajini in širjenja laži o ruski vojski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.