Evropski parlament pozval k takojšnji izpustitvi Navalnega in Kara-Murze

Strasbourg, 20. aprila - Poslanci Evropskega parlamenta so danes sprejeli resolucijo, s katero so pozvali k izpustitvi ruskih opozicijskih politikov Alekseja Navalnega in Vladimirja Kara-Murzo. Članice EU pa so pozvali k uvedbi sankcij proti ruskim sodnikom, tožilcem in drugim odgovornim za samovoljne pregone, pridržanja in mučenje.