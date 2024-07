Poslanci sprejeli resolucijo o NPK za obdobje 2024-2031

Ljubljana, 10. julija - Na redni seji DZ so poslanci z 49 glasovi za in 30 proti sprejeli resolucijo o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2024 in 2031. Poslanci koalicijskih strank so poudarjali sodobnost, vključevanja več skupin, vključno z manjšinami, in nove zunanje okoliščine, nasprotniki so opozarjali na spornost nove resolucije ob še veljavni stari.