Parlamentarni odbor sprejel resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024 - 2031

Ljubljana, 28. junija - Odbor DZ za kulturo je na današnji večurni seji sprejel resolucijo o nacionalnem programu za kulturo za obdobje med letoma 2024 in 2031. Za resolucijo je glasovalo osem poslancev, trije so bili proti. Soglasno z 11 glasovi za in nobenim proti je odbor sicer sprejel še dva amandmaja k resoluciji, ki jih je predlagala vladajoča koalicija.