Predlog resolucije o NPK 2024-2031 v javni razpravi

Ljubljana, 7. februarja - Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo dalo predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031 in akcijski načrt 2024-2027. Kot je na današnji predstavitvi poudarila ministrica Asta Vrečko, oba kulturo razumeta kot javno dobro in jo postavljata v središče solidarne in trajnostne družbe. Rok za oddajo pripomb je 11. marec.