DZ pritrdil prenovljeni strategiji upravljanja naložb države

Ljubljana, 10. julija - DZ je sprejel dolgo pričakovani odlok o strategiji upravljanja naložb države, ki predvideva spremembo statusa nekaterih državnih družb in njihovih nalog. Odlok so podprli v koaliciji, kjer menijo, da predstavlja dobro izhodišče za odgovorno in učinkovito upravljanje naložb. Zaradi očitkov o pomanjkljivosti mu je nasprotovala opozicija.