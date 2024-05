Po novi strategiji družbi DSU gradnja stanovanj, v turizmu dva stebra

Ljubljana, 24. maja - Predlog odloka o strategiji upravljanja naložb države predvideva spremembo statusa nekaterih družb in njihovih nalog. DSU naj bi tako denimo prevzel nepremičnine nekdanje DUTB od SDH in naj bi bil zadolžen za gradnjo javnih stanovanj, turistične družbe pa naj bi organizirali v dva stebra, v vsakem z ločenimi nepremičninami in upravljanjem.