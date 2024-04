SD: Prenova strategije upravljanja državnih naložb naj ne omogoči novih privatizacij

Ljubljana, 9. aprila - Prenova strategije upravljanja kapitalskih naložb države je nujna, a jo je treba izvesti previdno in ob usklajevanju z vsemi deležniki, so vlado pozvali v poslanski skupini SD. Poudarili so, da prenovljena strategija ne bi smela "odpirati vrat za nove privatizacije". Vlado so pozvali tudi k preučitvi možnosti nadgradnje krovnega zakona o SDH.