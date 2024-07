Več članic Nata Ukrajini pošilja nove sisteme zračne obrambe

Washington, 10. julija - Več članic zveze Nato je v torek naznanilo pošiljko novih sistemov zračne obrambe Ukrajini. ZDA, Nemčija, Nizozemska, Romunija in Italija bodo Kijevu poslale štiri sisteme patriot in sistem SAMP/T, so potrdili ob robu vrha zavezništva v Washingtonu. Tam je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je že zahvalil za novo pomoč.