Rusija obtožuje Ukrajino poskusov spodkopavanja mirovnih pogovorov

Moskva, 27. maja - Kremelj je danes Ukrajino obtožil, da s svojimi dejanji nasprotuje mirovnemu procesu. Podobno so sporočili iz obrambnega ministrstva, kjer so dodali, da so bili obsežni zračni napadi na Ukrajino v zadnjih dneh odgovor na vse pogostejše napade ukrajinskih brezpilotnih letalnikov na ruske civiliste, poročajo tuje tiskovne agencije.