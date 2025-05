Slovenija obsodila obsežne ruske napade na Ukrajino

Ljubljana, 26. maja - Slovensko zunanje ministrstvo je danes obsodilo najnovejše ruske napade na Ukrajino, v katerih so bili ubiti in ranjeni civilisti, vključno z otroki. Zavzelo se je za prekinitev ognja in odločen pritisk na Rusijo za končanje vojne. Odziv ministrstva sledi najobsežnejšemu ruskemu napadu z droni na Ukrajino od začetka invazije.