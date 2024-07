Pregled - šport, 9. 7. (torek)

MÜNCHEN - Nogometaši Španije so prvi finalisti letošnjega evropskega prvenstva v Nemčiji. V prvem polfinalu so v Münchnu Španci z 2:1 (2:1) premagali Francijo. V drugem polfinalu se bosta v sredo v Dortmundu ob 21. uri pomerili Nizozemska in Anglija. Za Francijo je zadel Randal Kolo Mouani v deveti minuti, za Španijo sta preobrat zrežirala Lamine Yamal v 21. in Dani Olmo v 25. minuti. Yamal je postavil tudi nov rekord EP, saj je s 16 leti in 362 dnevi postal najmlajši strelec na EP v zgodovini.

ORLEANS - Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec desete etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Orleansa do Saint-Amand-Montronda (187,3 km) je bil prepričljivo najboljši v sprintu glavnine. V skupnem vodstvu je še naprej slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Pred zahtevnejšo sredo ima 33 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), 1:15 minute pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) ter 1:36 pred četrtouvrščenim rojakom Primožem Rogličem (Red Bull-BORA-hansgrohe). Pogačar je ciljno črto prečkal kot 29. v času glavnine, Primož Roglič pa 40.

SZEKESFEHERVAR - Evropski prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh je na mitingu zlate serije Svetovne atletike v Szekesfehervarju na Madžarskem v metu diska zasedel drugo mesto, vrgel je 67,99 m. S 70,20 metra je zmagal svetovni rekorder Mykolas Alekna iz Litve, ki mu je Čeh prejšnji mesec v Rimu iztrgal evropski naslov. Tretji je bil Litovec Andrius Gudžius s 66,57 m, kar je najboljši izid sezone nekdanjega evropskega (2018) in svetovnega prvaka (2017). Aktualni olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske je bil šele šesti s 63,36 m.

IMOLA - Slovenska kolesarka Urška Žigart (Liv AlUla Jayco) je tretjo etapo dirke po Italiji končala na 25. mestu. Na trasi od Sabbionete do Toana (113 km) je za zmagovalko Novozelandko Niamh Fisher-Black (SD Worx-Protime) zaostala 2:15 minute.

PORTOROŽ - Ana Planinšič in Teo Gerželj sta postala evropska podprvaka v mešanem jadralnem neolimpijskem razredu v 420 v Portorožu, kjer se je končalo odprto evropsko prvenstvo. Sodelovalo je 243 posadk iz 22 držav, med njimi tudi sedem slovenskih.

WIMBLEDON - Rus Danil Medvedjev, peti nosilec teniškega turnirja za veliki slam v Wimbledonu, je v četrtfinalu s 6:7 (7), 6:3, 7:6 (4), 2:6, 6:3 premagal prvega igralca sveta, Italijana Jannika Sinnerja. Za Rusom si je polfinale zagotovil še tretji nosilec Carlos Alcaraz. Španec je izločil dvanajstega igralca turnirja Tommyja Paula iz ZDA s 5:7, 6:4, 6:2 in 6:2.

WIMBLEDON - Italijanka Jasmine Paolini in Hrvatica Donna Vekić se bosta pomerili v polfinalu turnirja veliki slam v Wimbledonu. Paolini je v drugem četrtfinalu po vsega 57 minutah nadigrala Emmo Navarro iz ZDA s 6:2 in 6:1. Vekić je v četrtfinalu izločila Novozelandko Lulu Sun, ki se je na glavni turnir prebila iz kvalifikacij, s 5:7, 6:4 in 6:1.

LJUBLJANA - Potem ko je v skupinskem delu nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji slovenski reprezentant Benjamin Šeško dosegel najvišjo izmerjeno hitrost na tekmah, mu je zdaj primat odvzel francoski zvezdnik Kylian Mbappe. Kot so na uradnem računu EP objavili na družbenem omrežju X, je Mbappe dosegel doslej najvišjo hitrost s 36,5 kilometra na uro. Sledi mu Španec Ferran Torres s 36 km/h, Šeško pa za zdaj ostaja na "stopničkah" s 35,9 km/h.

NOTTINGHAM - Angleški nogometni prvoligaš Nottingham Forest, pri katerem bo po novem kot tehnični direktor deloval nekdanji slovenski reprezentant Miran Pavlin, je pripeljal četrto poletno okrepitev. Iz Corinthiansa je prišel vratar Carlos Miguel, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

CARDIFF - Valižanska nogometna zveza (FAW) je sporočila, da je novi selektor članske reprezentance Craig Bellamy. Nekdanji reprezentant je podpisal pogodbo do leta 2028, na selektorskem mestu pa je zamenjal Roba Pagea, ki mu izbrane vrste ni uspelo popeljati na letošnje evropsko prvenstvo.

NOVO MESTO - Pred 100. obletnico osvojitve prvih dveh zlatih olimpijskih medalj, ki jih je julija 1924 v Parizu osvojil slovenski olimpionik Leon Štukelj, so nocoj v Novem mestu odprli razstavo, posvečeno temu znanemu slovenskemu telovadcu.