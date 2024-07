Pregled - svet, 9. 7. (torek)

NEW YORK/KIJEV/ŽENEVA - Predstavniki misije Združenih narodov v Ukrajini so ocenili, da obstaja velika verjetnost, da je otroško bolnišnico v Kijevu v ponedeljek neposredno zadela ruska raketa. Namerno ciljanje bolnišnic v Ukrajini je vojni zločin, pa je na začetku zasedanja Varnostnega sveta ZN dejala pomočnica generalnega sekretarja ZN za humanitarne zadeve Joyce Msuya. Napad sta obsodili tudi veleposlanici ZDA in Velike Britanije. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je medtem zanikal, da je šlo za ruski napad. V Ukrajini je dan žalovanja za žrtvami napadov, ki jih je Rusija izvedla na več mest. Po zadnjih podatkih je v najbolj smrtonosnih napadih v več mesecih umrlo najmanj 41 ljudi, od tega 22 v prestolnici. Še 166 ljudi je bilo ranjenih.

MOSKVA - Indijski premier Narendra Modi je v pogovoru ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu dejal, da vojna ne more rešiti težav in dve leti od začetka ruske invazije na Ukrajino izpostavil pomen miru. Dan po ruskem obstreljevanju otroške bolnišnice v Kijevu je še dejal, da so smrti otrok še posebej boleče. Putin pa je izpostavil, da imata državi posebno privilegirano strateško partnerstvo. Modiju pa se je zahvalil za prizadevanja za mirno rešitev vojne v Ukrajini.

GAZA/KAIRO - Izraelska vojska je v Gazi v zadnjih 24 urah ubila več kot 50 Palestincev, je sporočilo tamkajšnje zdravstveno ministrstvo. Tarča napada je bila tudi šola v kraju Abasan, kjer je bilo ubitih najmanj 27 ljudi. Pred prihajajočimi vnovičnimi pogajanji Izrael krepi tudi kopenske napade na mesto Gaza, s čimer želi izraelski premier Benjamin Netanjahu po prepričanju gibanja Hamas onemogočiti sprejetje dogovora o prekinitvi ognja. Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi se je medtem v Kairu srečal z vodjo ameriške obveščevalne agencije Cia Williamom Burnsom, s katerim sta razpravljala o najnovejšem razvoju prizadevanj za sklenitev dogovora o prekinitvi ognja v Gazi.

ŽENEVA - Izrael izvaja namerno kampanjo stradanja proti palestinskemu ljudstvu zaradi katere umirajo otroci v Gazi, so opozorili strokovnjaki Združenih narodov za človekove pravice, ki pa ne govorijo v imenu ZN. Ob tem so dodali, da gre za obliko genocidnega nasilja in da za lakoto trpijo vzdolž celotne palestinske enklave. Izjavo strokovnjakov je medtem že obsodila izraelska misija pri ZN v Ženevi in poudarila, da je deseterica strokovnjakov navajena širiti napačne informacije in podpirati propagando palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

MOSKVA - Rusko sodišče je izdalo nalog za aretacijo Julije Navalne, vdove ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je februarja v sumljivih okoliščinah umrl v oddaljenem zaporu na severu Rusije. Po navedbah sodišča Navalno, ki živi v tujini, iščejo zaradi sodelovanja v ekstremistični organizaciji.

LONDON - Novi britanski premier Keir Starmer je opravil prvi govor v britanskem parlamentu, pri čemer je izpostavil, da je ta najbolj raznolik v zgodovini. Poslance je pozval, naj poskrbijo za nacionalno prenovo. Za položaj predsednika parlamenta je bil medtem ponovno izbran Lindsay Hoyle.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je v pismu voditeljem držav članic EU, ki so ga videli pri nemški tiskovni agenciji dpa, izrazil prepričanje, da po pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom obstaja večja možnost za premirje v Ukrajini. Kot razlog za obisk Moskve, ki je naletel na kritike v EU, je navedel negativne gospodarske učinke vojne.

PEKING - Kitajska je ostro obsodila izjavo generalnega sekretarja zveze Nato Jensa Stoltenberga, ki je v ponedeljek pred začetkom vrha zavezništva obtožil Peking, da podpira rusko agresijo v Ukrajini. Prav tako so v Pekingu obsodili uporabo Kitajske kot izgovora za premik Nata v azijsko-pacifiško regijo in spodbujanje regionalnih napetosti.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Joe Biden je v ponedeljek v pismu kongresnikom demokratske stranke sporočil, da ne namerava izstopiti iz boja za ponovno izvolitev. S tem se je odzval na nekatere javne kritike in pozive k odstopu od kandidature, ki so sledili slabemu nastopu na televizijskem soočenju s protikandidatom Donaldom Trumpom. Slednji je medtem dejal, da verjame, da bo Biden kljub nekaterim pomislekom v javnosti in demokratski stranki ostal v tekmi za predsedniški položaj.

MADRID - Špansko vrhovno sodišče je zaradi postopkovnih napak ustavilo preiskavo katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta v primeru obtožb o terorizmu, povezanih z neuspešnim poskusom odcepitve Katalonije leta 2017. Proti njemu sicer poteka več postopkov, med drugim v povezavi z obtožbami o nepokorščini in zlorabi javnih sredstev.

BRATISLAVA - Slovaški premier Robert Fico je sporočil, da se je po dveh mesecih okrevanja, potem ko je bil sredi maja tarča poskusa atentata, vrnil na delo. 59-letnik se je prvič po napadu udeležil seje vlade.

DŽAKARTA - Število smrtnih žrtev zemeljskega plazu, ki se je minuli konec tedna zaradi obilnih padavin sprožil v nezakonitem rudniku zlata na indonezijskem otoku Sulawesi, se je povečalo na 23. Več deset ljudi še vedno pogrešajo, 66 pa so jih rešili.

LONDON - Številne evropske države vse bolj omejujejo pravico do miroljubnih protestov, saj stigmatizirajo in kriminalizirajo protestnike, uvajajo omejitve in se zatekajo k represivnemu zatiranju tistih, ki izražajo svoje nestrinjanje, opozarja organizacija Amnesty International. Ob tem poudarja, da pravico do zbiranja ščiti mednarodno pravo. Opozarja tudi na vse večjo uporabo tehnologij nadzora, zaradi česar se pravica do protesta sistematično krči.

SANTA FE - Začel se je sodni proces proti ameriškemu igralcu Alecu Baldwinu. 66-letni igralec je zaradi smrti snemalke na snemanju vesterna Rust (Rja) leta 2021 obtožen uboja iz malomarnosti. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 18 mesecev zapora. Sodnica Mary Marlowe Sommer je za proces predvidela skoraj dva tedna. Baldwin se je pred začetkom sojenja januarja letos izrekel za nedolžnega.

HOUSTON - Orkan Beryl, ki je v ponedeljek kot orkan prve stopnje dosegel obalo ZDA, je terjal sedem življenj v Teksasu in eno v Louisiani. Več kot 2,5 milijona odjemalcev, predvsem v Houstonu, je ostalo brez oskrbe z elektriko. Slednjo naj bi vzpostavljali več dni, medtem ko za več krajev v tej zvezni državi na jugu ZDA v teh dneh napovedujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Orkan, ki je dodatno oslabel v tropsko depresijo, se medtem pomika naprej proti severovzhodu.

TOKIO - Japonsko je v zadnjih dneh zajel za ta čas leta redek vročinski val. Oblasti so izdale več vremenskih opozoril, potem ko so se temperature v prefekturah Shizuoka in Wakayama ter Tokiu prvič letos dvignile tudi do 40 stopinj Celzija. V prestolnici so v soboto in ponedeljek zabeležili šest z vročino povezanih smrti.