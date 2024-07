Modi dejal Putinu v Kremlju, da vojna ne more rešiti težav

Moskva, 9. julija - Indijski premier Narendra Modi je danes v pogovoru ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu v Moskvi dejal, da vojna ne more rešiti težav in dve leti od začetka ruske invazije na Ukrajino izpostavil pomen miru. Dan po ruskem obstreljevanju otroške bolnišnice v Kijevu je še dejal, da so smrti otrok še posebej boleče.