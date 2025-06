Evropska komisija predlaga podaljšanje začasne zaščite za Ukrajince

Bruselj, 4. junija - Evropska komisija je danes predlagala podaljšanje začasne zaščite za ukrajinske begunce v EU, ki bežijo pred vojno, do marca 2027. To bo zagotovilo stabilnost in nadaljnjo zaščito, hkrati pa utrlo pot za varno vrnitev ljudi domov, ko bodo pogoji za to izpolnjeni, poudarjajo v Bruslju.