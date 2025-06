Ukrajina izvedla nov napad na Krimski most

Kijev, 3. junija - Ukrajinska varnostna služba SBU je po lastnih navedbah davi izvedla nov napad na Krimski most, ki Rusijo povezuje s polotokom Krim, ki ga zaseda od leta 2014. Obseg škode za zdaj ni jasen. Ukrajinska stran je navedla, da je most močno poškodovan, ruski mediji pa poročajo, da so most popoldan zaprli, kmalu zatem pa znova odprli za ves promet.