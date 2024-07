DZ sprejel novelo stanovanjskega zakona

Ljubljana, 10. julija - DZ je danes z 52 glasovi za in 26 proti sprejel novelo stanovanjskega zakona. Ta za 10 let opredeljuje razmerja med neprofitnimi najemniki v denacionaliziranih stanovanjih in lastniki teh stanovanj, določa ugodno kreditiranje lokalnih stanovanjskih skladov in občin za gradnjo stanovanj prek republiškega sklada ter v slednjem širi upravo.