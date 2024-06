Vlada z zakonskim predlogom ureja najemniška razmerja v denacionaliziranih stanovanjih

Ljubljana, 13. junija - Vlada je sprejela predlog novele stanovanjskega zakona. Ta sledi odločbi ustavnega sodišča glede neprofitnih najemnih razmerij za nedoločen čas v stanovanjih, vrnjenih denacionalizacijskim upravičencem. Pravnega položaja najemnikov 10 let ne bi spreminjali, razliko do tržne najemnine bi doplačala država, so sporočili po seji vlade.