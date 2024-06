Predlog interventnega zakona za več kadrov v dolgotrajni oskrbi skozi prvo branje DZ

Ljubljana, 19. junija - Poslanci so danes brez glasu proti sklenili, da je predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialno-varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe primeren za nadaljnjo obravnavo. Od navzočih 74 poslancev jih je tak sklep podprlo 53, v SDS in poslanca narodnosti pa so bili vzdržani.