Kriminalisti na Idrijskem našli enega izmed večjih laboratorijev za gojenje prepovedane droge v Sloveniji

Idrija, 9. julija - Novogoriški kriminalisti so 20. junija v hišni preiskavi na Idrijskem našli enega večjih laboratorijev za gojenje konoplje v državi. Zasegli so okrog 44 kilogramov prepovedane droge. Dva od štirih osumljencev sta bila po zaslišanju izpuščena na prostost, drugima dvema pa je preiskovalni sodnik odredil sodni pripor, so sporočili s PU Nova Gorica.