Policisti pri 29-letniku na območju Bohinja našli prirejen prostor za gojenje konoplje

Bohinj, 26. junija - Policisti so prejšnji teden na območju občine Bohinj opravili hišno preiskavo pri 29-letnemu moškemu. Odkrili so prirejen prostor za gojenje prepovedane droge in zasegli nekaj kilogramov posušenih rastlinskih delcev in druge produkte. Sumijo, da gre za rastlino konopljo ter pripomočke za gojenje, so sporočili s Policijske uprave Kranj.