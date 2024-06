Policisti v hiši v okolici Maribora izsledili prirejen prostor za gojenje konoplje

Maribor, 26. junija - Policisti so 19. junija med preiskavo stanovanjske hiše v okolici Maribora našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. Zasegli so skupno 455 sadik različnih velikosti, pripomočke za gojenje ter zaznali sum tatvine električne energije. Kot so danes sporočili s PU Maribor, bodo 53-letnega osumljenca kazensko ovadili.