Varaždin, 9. julija - Nekoč vodilna hrvaška modna in tekstilna družba Varteks, ki je znova v velikih finančnih težavah, gre v stečaj. V petek so soglasje k predlogu uprave za začetek stečajnega postopka podali nadzorniki, v ponedeljek pa so podporo takšnemu koraku izrekli tudi delavci.