Delavci Varteksa stavkajo zaradi neizplačanih plač

Varaždin, 7. maja - Delavci nekoč vodilne hrvaške modne in tekstilne družbe Varteks so v ponedeljek začeli stavko. Končali jo bodo, ko jim bo vodstvo podjetja izplačalo neizplačane plače za del februarja in marec, so sporočili iz samostojnega delavskega sindikata Varteks. Varteks je v zadnjem letu in pol ostal brez več kot 200 delavcev.