Delavci Varteksa na peti dan stavke tudi s protestom

Varaždin, 10. maja - Delavci nekoč vodilne hrvaške modne in tekstilne družbe, varaždinskega Varteksa, stavkajo že peti dan. Danes so na protestu na osrednjem mestnem trgu v Varaždinu znova izrazili nezadovoljstvo zaradi neizplačanih plač ter zahtevali obstanek podjetja in nadaljevanje proizvodnje, poročajo hrvaški mediji. Podprl jih je tudi varaždinski župan.