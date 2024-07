Pregled - šport, 8. 7. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je imenoval slovensko reprezentanco za olimpijske igre, ki se bodo čez 18 dni začele v Parizu. V njej je rekordnih 90 športnic in športnikov iz 17 panog, ki se bodo v francoski prestolnici merili med 26. julijem in 11. avgustom. Od skupnega števila športnikov, ki bodo Slovenijo zastopali v Parizu, je 46 moških in 44 žensk. Slovenija je doslej bila najštevilčnejše zastopana leta 2004 na igrah v Atenah, ko je slovenska odprava štela 79 športnikov in športnic. Javna predstavitev slovenske odprave bo 11. julija na Ukmarjevem trgu v Kopru.

LJUBLJANA - Slovenija bo imela na olimpijskih igrah v Parizu dva predstavnika v lokostrelstvu. V zadnjem trenutku se je olimpijski odpravi pridružila Žana Pintarič, ki je Sloveniji priborila prvi ženski olimpijski lokostrelski nastop. Že pred tem si je nastop na igrah zagotovil tudi Žiga Ravnikar.

CELJE - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Celju igrala prvo pripravljalno tekmo za olimpijske igre v Parizu. Slovenci so se z afriškim prvakom iz Egipta razšli z neodločenim izidom 27:27. Konec tedna izbrance Uroša Zormana čaka še ena pripravljalna tekma v Györu na Madžarskem.

LJUBLJANA - Znani so zadnji potniki na olimpijski turnir v košarki. S kvalifikacijskega turnirja v Pireju je to Grčija, ki je bila v finalu boljša od Hrvaške z 80:69, v Valencii je prednost domačega terena unovčila Španija, ki je ugnala Bahame s 86:78, v Rigi je Latvijo presenetila Brazilija s 94:69. Portoriko pa je v domačem San Juanu z 79:68 ugnal Litvo. Mesto v Parizu so si že prej zagotovile Francija, ZDA, Srbija, Nemčija, Kanada, Japonska, Avstralija in Južni Sudan. Skupine predtekmovanja olimpijskega turnirja v Lillu, ki se bo začel 27. julija, so Avstralija, Grčija, Kanada in Španija v skupini A, Francija, Nemčija, Japonska ter Brazilija v skupini B ter Srbija, Južni Sudan, ZDA in Portoriko v skupini C.

PARIZ - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo drugi teden dirke po Franciji začel v rumeni majici vodilnega. Po devetih etapah ima 33 sekund prednosti pred zasledovalci, s katerimi ga konec tega tedna dirke čaka spopad v Pirenejih. Pogačar se ga že veseli in napoveduje ognjemet. Sedem dni v rumenem že v prvem tednu mu daje dodatno motivacijo in potrditev, da je v dobri formi. Vse je šlo bolj kot ne po načrtu, se pa v tem tednu Tour začne zares, je na spletni novinarski konferenci dejal Pogačar. Dvakratni zmagovalec Toura se je strinjal, da je po prvem tednu bolje imeti prednost, kot loviti ostale. Vseeno 33 sekund naskoka pred zasledovalci ne predstavlja velikega kapitala. Ni veliko, ampak glede na predstave si lahko obetamo velik boj z Jonasom, Remcom in Primožem, je še dejal slovenski as ob pogledu na vroče Pireneje ob koncu tedna.

PIREJ - Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je nastop reprezentance v Pireju ocenil kot neuspeh, čeprav se je tudi sam pred turnirjem zavedal, da nosilci igre niso v optimalni formi, hkrati pa je poudaril, da ima selektor Aleksander Sekulić dolgoročno pogodbo in da bo reprezentanco vodil tudi na prihodnjem eurobasketu naslednje poletje.

WIMBLEDON - Srbski teniški igralec Novak Đoković je v osmini finala teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu premagal Danca Holgerja Runeja s 6:3, 6:4 in 6:2. Đoković se bo v četrtfinalu meril z devetim nosilcem, Avstralcem Alexom de Minaurom. V moški konkurenci je v četrtfinale napredoval še Italijan in 25. nosilec Lorenzo Musetti, tega v četrtfinalu čaka 13. nosilec, Američan Taylor Fritz. Preostala četrtfinalna para sta Jannik Sinner (Ita/1) - Danil Medvedjev (Rus/5) in Carlos Alcaraz (Špa/3) - Tommy Paul (ZDA/12). V ženski konkurenci je Kazahstanka Jelena Ribakina ugnala rusko tekmico Ano Kalinsko in bo v četrtfinalu igrala proti Ukrajinki Elini Svitolini. Latvijka Jelena Ostapenko pa je odpravila Kazahstanko Julijo Putincevo in bo igrala s Čehinjo Barboro Krejčíkovp, 31. nosilko. Preostala četrtfinalna para sta Lulu Sun (NZl) - Donna Vekić (Hrv) ter Jasmine Paolini (Ita/7) - Emma Navarro (ZDA/19).

KOPER - Slovenski nogometni prvoligaš Koper bo v prihodnje igral brez vezista Luke Vešnerja Tičića. Kot so sporočili iz kluba, se je 23-letnik v zameno za odškodnino preselil v Rusijo, kjer bo igral za prvoligaša Pari Nižnij Novgorod.

DOMŽALE - Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je potrdil prestop mladega Luke Topalovića k Interju iz Milana. Italijanski prvak je za 18-letnika plačal "milijonsko odškodnino", so zapisali pri Domžalah.

LJUBLJANA - V nedeljo je življenje v 34. letu starosti v tragični nesreči izgubil slovenski strelec Kevin Venta. Po neuradnih informacijah naj bi umrl zaradi utopitve. Največji uspeh v karieri je dosegel leta 2018, ko je na sredozemskih igrah v španski Tarragoni v streljanju z zračno pištolo osvojil srebrno medaljo.

LJUBLJANA - Kapetanka rokometašic Krima Mercatorja in dolgoletna slovenska reprezentantka Barbara Lazović po olimpijskih igrah v Parizu končuje športno pot, so na spletni strani potrdili pri klubu.