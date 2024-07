Pregled - svet, 8. 7. (ponedeljek)

PARIZ - V drugem krogu parlamentarnih volitev v Franciji nobena stran ni dobila absolutne večine, za katero je potrebnih 289 poslanskih sedežev. Glede na zadnje podatke o izidih je zmagovalka leva Nova ljudska fronta (NFP), ki naj bi imela nekaj več kot 180 poslancev v 577-članskem parlamentu in pričakuje, da bo dobila priložnost za oblikovanje vlade. Sredinsko zavezništvo predsednika Emmanuela Macrona naj bi imelo nekaj manj kot 170 sedežev, skrajno desni Nacionalni zbor (RN), ki je računal na zmago, kar so napovedovale tudi ankete, pa je pristal šele na tretjem mestu s 143 poslanci. Ker hitrega dogovora in oblikovanja vlade še ni na vidiku, je Macron dosedanjega premierja Gabriela Attala zaprosil, naj zavoljo ohranitve stabilnosti države s svojo vlado do nadaljnjega nadaljuje delo oz. opravlja tekoče posle.

KIJEV - V ruskih napadih na ukrajinsko prestolnico je bilo ubitih najmanj 22 ljudi, še 72 pa je bilo ranjenih. V napadu je bila poškodovana otroška bolnišnica, pod katero je ujetih več ljudi, in energetska infrastruktura. Moskva trdi, da je škodo v Kijevu povzročila ukrajinska zračna obramba. O žrtvah ruskih napadov medtem poročajo tudi iz drugih ukrajinskih mest. Združeni narodi so opozorili, da so napadi na otroke nesprejemljivi in da imajo po humanitarnem pravu bolnišnice posebno zaščito. EU in številne evropske vlade pa so poudarile, da morajo vsi odgovorni za ta zločin odgovarjati.

VARŠAVA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med obiskom na Poljskem pozval k močnejšemu odzivu zahodnih zaveznikov, potem ko je bila njegova država tarča obsežnih ruskih napadov. Na srečanju s poljskim premierjem Donaldom Tuskom je podpisal "ambiciozen" dvostranski varnostni sporazum. Dogovor predvideva razvoj načrta, po katerem bi lahko ruske rakete in brezpilotne letalnike, izstreljene v smeri Poljske, sestrelili v ukrajinskem zračnem prostoru.

PEKING - Madžarski premier Viktor Orban je nenapovedano obiskal Peking in se sestal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Slednji je dejal, da bi morale svetovne sile ustvariti pogoje in zagotoviti pomoč tako Ukrajini kot Rusiji, da bi nadaljevali z neposrednimi mirovnimi pogajanji. Prepričan je, da je prekinitev ognja v interesu obeh držav. Orban, ki je potovanje na Kitajsko označil za "mirovno misijo 3.0", je pred tem v zadnjem tednu nenapovedano obiskal tudi Kijev in Moskvo.

MOSKVA - Indijski premier Narendra Modi je prispel na obisk v Rusijo, kjer se bo sestal s predsednikom Vladimirjem Putinom. V izjavi pred prihodom je pohvalil odnose med državama in izpostavil, da si obe prizadevata igrati podporno vlogo pri ohranjanju miru in stabilnosti. Iz Rusije se bo Modi odpravil v Avstrijo, kar bo prvi obisk kakega indijskega premierja v tej državi po 40 letih.

TEL AVIV/JERUZALEM/KAIRO - Izraelska vojska je okrepila napade na mesto Gaza, vanj so vstopili tudi tanki. Po navedbah vojske je bilo v spopadih ubitih več palestinskih borcev, palestinska civilna zaščita pa poroča o več deset mrtvih in ranjenih civilistih. Palestinci medtem še naprej množično bežijo iz mesta. Ob vse številčnejših protestih v Izraelu za izpustitev zajetih talcev, ki jih v Gazi zadržuje palestinsko gibanje Hamas, pa se krepi pritisk na premierja Benjamina Netanjahuja. Njegov urad je medtem v nedeljo odgovoril na predlog Hamasa za nadaljevanje pogajanj o prekinitvi ognja v Gazi in kot enega izmed pogojev postavil izpolnitev vseh ciljev vojne. Pogajanja ob posredovanju Katarja in Egipta se znova začenjajo v Kairu.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v pismu kongresnikom demokratske stranke sporočil, da ne namerava izstopiti iz boja za ponovno izvolitev. V odzivu na nekatere javne kritike, ki so sledile slabemu nastopu na televizijskem soočenju s protikandidatom Donaldom Trumpom, je dal jasno vedeti, da namerava slednjega na novembrskih volitvah premagati. Kasneje se je predsednik ZDA prek telefona vključil v program televizije MSNBC, kjer je ponovil, da ne odhaja nikamor. Ob tem je "elite znotraj stranke" pozval, naj se vključijo v tekmo in ga poskusijo premagati na avgustovski demokratski konvenciji.

BRUSELJ - V Evropskem parlamentu so ustanovili novo skrajno desno politično skupino Domoljubi za Evropo, ki jo je zasnoval madžarski premier Viktor Orban. V njej bodo sodelovali tudi evroposlanci iz vrst francoskega Nacionalnega zbora in italijanske Lige. S 84 evroposlanci bodo glede na trenutno razmerje moči tretja največja politična skupina v parlamentu za desnosredinsko Evropsko ljudsko stranko (EPP) in levosredinskimi socialisti in demokrati (S&D). Tik za domoljubi bosta druga skrajno desna skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) z 78 člani in liberalci (Renew) s 76, pri čemer pa se lahko razmerja še spremenijo.

BUDIMPEŠTA - Madžarsko vrhovno sodišče je v nedeljo odredilo ponovno štetje glasov na županskih volitvah v Budimpešti, ki so 9. junija potekale skupaj z evropskimi. Zmagovalec izredno tesnih volitev in aktualni župan Gergely Karacsony je opozoril, da bi se ponovno štetje brez določenih jamstev lahko razlagalo kot poskus volilne goljufije. Po prvem štetju je Karacsony osvojil 47,51 odstotka glasov, njegov glavni konkurent, ki po odstopu kandidatke Fidesza uživa podporo vladajoče stranke, David Vitezy pa 47,50 odstotka. V absolutnih številkah je Karacsony Vitezyja prehitel s 371.578 glasovi proti 371.537 oz. za pičlih 41 glasov. Dobrih 24.000 glasovnic je bilo neveljavnih.

PARIZ - Minuli mesec je bil po celem svetu najtoplejši zabeleženi junij doslej, je sporočila služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S). Po podatkih službe je sicer od junija lani vsak mesec podrl svoj temperaturni rekord. "Gre za več kot statistično izstopanje. Ta pojav opozarja na pomembno spremembo v podnebju, ki je še ni konec," je povedal vodja službe Carlo Buontempo.

HOUSTON - Orkan Beryl, ki je v zadnjem tednu med pustošenjem po Karibih in v Mehiki terjal najmanj devet življenj, je dosegel obalo Matagorda v Teksasu, južno od večmilijonskega mesta Houston. Oblasti so odredile evakuacijo določenih predelov in opozarjajo pred nevarnostjo poplav. Več deset tisoč ljudi v Teksasu je že ostalo brez elektrike. Orkan Beryl je vmes oslabel, nato pa se znova okrepil na prvo stopnjo in kot prvi letošnji orkan s smeri Atlantika dosegel kopno ZDA.

NEW YORK - Ameriški proizvajalec letal Boeing je sporočil, da je s pravosodnim ministrstvom ZDA dosegel dogovor glede dveh nesreč letala 373 max, v katerih je umrlo 346 ljudi. Sodni dokumenti razkrivajo, da bo podjetje priznalo krivdo in v naslednjih treh letih vložilo najmanj 455 milijonov dolarjev v krepitev programov za skladnost in varnost, plačalo bo tudi 243,6 milijona dolarjev kazni. Družine žrtev so nad dogovorom razočarane in ga nameravajo spodbijati na sodišču.

PJONGJANG/SEUL - Kim Yo-jong, sestra severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, je kritizirala stopnjevanje napetosti ob meji z Južno Korejo, kjer južnokorejska vojska po njenih navedbah izvaja vojaške vaje. Kritična je bila tudi do južnokorejskega predsednika Yoon Suk-yeola, ki ga rojaki s peticijo z več kot milijonom podpisov pozivajo k odstopu.