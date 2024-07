Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 7.)

Ljubljana, 8. julija - Srbska tiskovna agencija Tanjug je danes med drugim poročala o obsežni akciji slovenske policije, v kateri so bile aretirane tri osebe, po poročanju slovenskih medijev povezane s Kavaškim in Škaljarskim klanom. Tanjug je poročal tudi o novem veleposlaniku Črne gore v Sloveniji in finančnih težavah slovenske livarne MLM.