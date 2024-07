Delo o francoskih volitvah (8. 7.)

Ljubljana, 8. julija - Nina Gostiša v komentarju Macron se je zmotil in imel prav piše o francoskih volitvah. Ker je Emmanuel Macron zaradi poraza svojega zavezništva na evropskih volitvah razpustil spodnji dom parlamenta, narodno skupščino, in državo pahnil v negotovost, je požel nemalo kritik in očitkov. Domišljal si je, da bo s šok terapijo preobrnil voljo ljudstva.