Večer o koncu stavke na upravnih enotah (9. 7.)

Maribor, 8. julija - Urška Mlinarič v komentarju Častni izhod piše o koncu stavke na upravnih enotah. Avtorica meni, da so se prizori, ko so ljudje prihajali v temi in pogosto na vročini čakali v vrsti pred upravnimi enotami, zdeli nadrealistični. Zaključila se je stavka, ki po mnenju avtorice ni prinesla nič - ne zaposlenim in ne strankam.