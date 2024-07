Pregled - šport, 7. 7. (nedelja)

LOMBOK - Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v indonezijskem Lomboku osvojil drugo mesto v elitnem razredu MXGP in povečal naskok v SP. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil 11. Gajser je še povečal naskok v SP. Zdaj ima 608 točk, Prado pa 574, današnji zmagovalec Herlings ima na tretjem mestu 557 točk. Pancar pa je 15. s 160.

TROYES - Francoz Anthony Turgis je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Franciji. V težko pričakovani trasi s 14 makadamskimi odseki je Francoz slavil po sprintu ubežne skupine. Čeprav so najboljši v skupnem seštevku večkrat napadali, do razlik ni prišlo. Vodilni je tako še naprej slovenski as Tadej Pogačar, njegov rojak Primož Roglič je ostal četrti.

MÜNCHEN - Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik na prvi polfinalni tekmi evropskega prvenstva med Španijo in Francijo, je objavila Evropska nogometna zveza. Njegova pomočnika bosta prav tako Slovenca Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, Uefa pa je za četrtega sodnika imenovala Slovaka Ivana Kružljaka. V sobi za Var bo še en Slovenec Nejc Kajtazović.

LJUBLJANA - Sedmerica slovenskih atletinj in atletov je potrjenih za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, je sporočila Atletska zveza Slovenije. Norme so poleg Kristjana Čeha v metu diska izpolnili Matic Ian Guček na 400 m ovire, Tina Šutej v skoku s palico in Anita Horvat v teku na 800 m. Potrditve za nastope so glede na uvrstitve na svetovni lestvici dobile še Neja Filipič v troskoku, Lia Apostolovski v skoku v višino ter Klara Lukan v teku na 5000 in 10.000 m.

PARIZ - Dvaindvajsetletna Ukrajinka Jaroslava Mahučik je na diamantni ligi v Parizu z 2,10 metra v skoku v višino, kar je zmogla že v prvem skoku, popravila enega najstarejših atletskih svetovnih rekordov Bolgarke Štefke Kostadinove. Kenijka Faith Kipyegon pa je v teku na 1500 m s časom 3:49,04 za sedem stotink sekunde izboljšala svoj svetovni rekord.

WIMBLEDON - Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz sta zanesljiva četrtfinalista turnirja za grand slam v Wimbledonu. Presenetljivo so med osem najboljših napredovale tudi Novozelandka Lulu Sun, Hrvatica Donna Vekić ter Američanka Emma Navarro. Slednja je ugnala drugo nosilko in rojakinjo Coco Gauff. Četrtfinale so si zagotovili tudi Italijanka Jasmine Paolini pri ženskah ter Rus Danil Medvedjev in Američan Tommy Paul pri moških.

SILVERSTONE - Britanec Lewis Hamilton je zmagovalec dirke za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu v svetovnem prvenstvu formule 1. Sedemkratni svetovni prvak je na domačem terenu po treh letih prišel do nove, že 104. zmage v karieri. Na dirki, ki jo je dvakrat zmotil dež, je trikratni zaporedni prvak Verstappen osvojil drugo mesto, tretji je bil še en Britanec Lando Norris.

SACHSENRING - Svetovni prvak Italijan Francesco Bagnaia z Ducatijem je zmagovalec dirke svetovnega motociklističnega prvenstva na nemškem Sachsenringu. Z zmago je prevzel tudi vodstvo v seštevku sezone v razredu motoGP, saj je doslej vodilni Španec Jorge Martin iz ekipe Pramac Ducati dva kroga pred koncem po padcu odstopil. Marc Marquez je startal šele s 13. mesta, a se je prebil na drugo, njegov brat Alex Marquez je bil tretji.

MÜNCHEN - Francoski nogometaš Michael Olise je nova okrepitev nemškega velikana Bayerna, je klub z Bavarske sporočil na spletni strani. Za 22-letnika, ki je bil nazadnje član angleškega Crystal Palacea, bodo 33-kratni nemški prvaki po poročanju Bilda odšteli 60 milijonov evrov.

GLENDALE/PARADISE - Nogometni reprezentanci Urugvaja in Kolumbije sta zadnja polfinalista južnoameriškega prvenstva, ki poteka v ZDA. V četrtfinalu so Urugvajci po enajstmetrovkah s 4:2 premagali Brazilijo, Kolumbija je s 5:0 odpravila Panamo. V drugem polfinalu bosta igrala svetovni in aktualni južnoameriški prvak Argentina in Kanada.

DUNAJ - Prireditelji kolesarske dirke po Avstriji so odpovedali oziroma nevtralizirali zadnjo, peto etapo po tragični nesreči, v kateri se je v četrti etapi smrtno ponesrečil Norvežan Andre Drege. Kolesarji bodo opravili le spominsko vožnjo.